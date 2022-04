Stiri pe aceeasi tema

- Economia Chinei a crescut mai mult decat se estima, avansul fiind de 4,8% pe primul trimestru, in vreme ce estimarile indicau o creștere de 4,3%. E drept, datele oficiale au mai aratat o contracție a activitații consumatorilor, pe fondul reizbucnirii pandemiei.

- Urmeaza un trimestru cu multe energii benefice. Se pare ca astrele s-au decis sa ne incarce bateriile la maxim, inainte de deschiderea sezonului estival. Toate semnele zodiacale au propriile lor caracteristici și trasaturi care le definesc personalitatea. Cu toate acestea, unii dintre nativi sunt pur…

- Selecționerul Edi Iordanescu (43 de ani) i-a rezervat lui Octavian Popescu (19 ani) mai mult de 10 minute in meciul cu Grecia, atat cat spera tanarul fotbalist de la FCSB sa bifeze la prima selecție. Romania - Grecia se joaca pe stadionul din Ghencea, vineri, de la ora 20:15. Va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Rata creditelor neperformante era, la finele ultimului trimestru al anului trecut, de 3,35%, fata de 3,65% la sfarsitul lunii iunie, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Zece state europene au anulat pana acum masurile impuse de pandemie sau au anunțat ca urmeaza treptat ridicarea restricțiilor. Deși acestea inregistreaza rate de vaccinare mari, OMS avertizeaza ca nu a venit inca sfarșitul pandemiei și inca este nevoie de precauție. Deși valul cinci al pandemiei de…

- Rata de incidența Covid-19 calculata la 14 zile pentru București a atins, joi, 36,09 cazuri la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica. Este vorba de cea mai crescuta incidența inregistrata pana acum in Capitala. In ziua precedenta, incidenta a fost de 35,31 cazuri la mia de locuitori.…

- Doua orașe din țara noastra depașesc Bucureștiul in privința calitații vieții: Timișoara este pe locul 115, iar Cluj-Napoca se regasește pe 122. Capitala se afla in urma principalelor capitale din estul Europei intr-un clasament privind calitatea vieții realizat de portalul Numbeo.com. Capitala…

- Trei modele noi Renault vor ajunge in Romania anul acesta, Megane E-TECH Electric și Kangoo EV in cel de-al doilea trimestru al anului, urmat de SUV-ul Austral in ultimul trimestru, au declarat pentru Wall-Street reprezentanții marcii.