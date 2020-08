Piatra Neamț: A murit după ce a căzut în albia Cuejdiului Un barbat a decedat, marți seara, 4 august, dupa ce a cazut in albia raului Cuejdi. “Prin apel la 112, in jurul orei 22.45, pompierii nemțeni au fost solicitați sa intervina pentru degajarea unei persoane cazute in raul Cuejdi. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra Neamț cu o […] Articolul Piatra Neamț: A murit dupa ce a cazut in albia Cuejdiului apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali ai Biroului Ordine Publica – Poliția Locala Piatra Neamț au constatat, in flagrant, trei infracțiuni, dintre care doua de contrabanda cu țigari. „In data de 28.07.2020, in jurul orelor 11.00, pe strada Baltagului din Piatra Neamț a fost depistat S.T. (28 de ani), care avea asupra sa…

- ■ redeschiderea unitatii sanitare a fost anuntata intr-o conferinta de presa sustinuta luni, 13 iulie ■ au fost gasite solutii pentru asigurarea circuitelor separate ■ se cere atentie maxima pentru ca la SJN sa nu reapara un focar de Covid-19 ■ un pacient suspect va sta singur intr-un salon ■ Spitalul…

- Pompierii pietreni au intervenit, joi, 11 iunie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o magazie a unui depozit en-gros din municipiu. “Pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o anexa a unui depozit en gros. Incendiul…

- Iata-ne absolventi de clase primare, copii mari de-acum, fericiti de cate prietenii am legat cat am fost colegi la clasa doamnei Georgeta Miron, la Scoala nr. 3 Piatra-Neamt, si cate am invatat sub aripa ocrotitoare a Doamnei noastre! Si totusi, o nedreptate a firii face ca in aceste momente unice in…

- Un barbat in virsta de 50 de ani a decedat duminica dimineața, 7 iulie, dupa ce a ajuns cu mașina intr-un iaz din Podoleni. “Pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț intervin cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare, o barca și o ambulanța SMURD pentru scoaterea unui autoturism…

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a anuntat ca pentru finantarea nerambursabila a proiectelor de interese pentru comunitate este alocata suma de 350.000 de lei. Proiectele pot fi depuse pina pe data de 3 iulie. “Din cauza crizei sanitare a doua sesiune de finantare nerambursabila pentru…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica – Poliția Locala Piatra Neamț au fost sesizați vineri, 29.05.2020, in jurul orei 11, despre existența unui conflict intre mai multe persoane fara adapost, in zona centralei termice dezafectate de pe strada Viorelelor din Piatra Neamț. „Echipajele…

- Bucataria unui apartament din Piatra Neamt a luat foc de la o candela, marti, 19 mai. “Doua echipaje de pompieri, cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, din cadrul Detașamentului Piatra Neamț au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs intr-un apartament din municipiul…