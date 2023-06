Stiri pe aceeasi tema

- ■ 7.000 de euro lunar pentru Vlad Angheluța, omul de casa al lui Vasilica Harpa Politica paguboasa a PSD Neamț continua fara rușine. Compania care furnizeaza servicii de apa in județul Neamț, APASERV, controlata de Consiliul Județean, aflat la mana șefului PSD, Vasilica Harpa, este in pragul falimentului.…

- ■ timp de o saptamana, o echipa de la ANMCS a verificat activitatea unitații sanitare ■ din 7.010 indicatori, sptalul a indeplinit 6.529 (93,12%) ■ documentul de acreditare va fi primit in aproximativ 5 luni și este vlabil in urmatori 5 ani ■ indicatorii vizeaza prevenirea contaminarii pacientului și…

- ■ acesta a amenințat doi copii, care se jucau in fața blocului ■ talharul l-a deposedat pe unul dintre ei de 35 de lei ■ judecatorii au dispus masura arestului la domiciliu pentru talhar ■ La vremea cand colegii lui erau preocupați de examenul de admitere in liceu ori se bucura de vacanța, un minor…

- ■ Ticu Lacatusu a fost primul roman care a reusit sa urce pe cel mai inalt varf al Terrei ■ se petrecea pe 17 mai 1995, la ora 13.45 ■ „Ce am avut a fost suficient pentru a urca Everestul: motivatie, spirit de aventura, fair-play si un dram de noroc“, a consemnat, pe Facebook, alpinistul […] Articolul…

- ■ pentru a treia zi, circa 4.700 de sindicaliști nemțeni se afla in greva ■ acțiunea a fost dublata de pichetarea Prefecturii ■ „Domnul premier - general Ciuca ne-a ordonat sa intram in cazarmi, cu justificarea ca noi, cei din Educație, am pune in pericol viitorul copiilor”, declara liderul sindical…

- Pericol de explozie dupa ce o cisterna cu motorina s-a rasturnat pe DN2-E85 in localitatea Secuieni, joi, 4 mai. Circulatia este blocata pe ambele sensuri. “Prin apel la 112, in jurul orei 10:35, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui eveniment in comuna Secuieni in urma caruia o cisterna…

- Un tanar de 23 de ani, din Hangu, are de dat numeroase explicatii oamenilor legii, dupa ce si-a agresat un unchi, i-a amenintat pe politistii veniti sa-l potoleasca, iar, ulterior, a aflat ca este suspect si pentru o infractiune de talharie. Toata tarasenia a inceput pe 21 aprilie, cand politistii din…

- ■ lupta a avut loc la data de 12 aprilie 1457 ■ urmare a acesteia a fost inlaturat de pe tronul Moldovei Petru Aron, domnitorul care-l asasinase pe Bogdan al II-lea, tatal lui Ștefan cel Mare ■ in 1992, domnitorul a fost canonizat ■ Preot dr. Florin Țuscanu a publicat pe pagina de socializare, la […]…