Piața volantă din Timișoara, subiect de scandal Sambata a fost piața volanta la stadionul ”Dan Paltinișanu” și au aparut speculații conform carora nu s-ar fi respectat regulile elementare de protecție. Dupa cum se susține intr-un comunicat al SC Piețe SA Timișoara, agitația ar fi fost generata de ... The post Piața volanta din Timișoara, subiect de scandal appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timisoreni au confiscat de la un barbat care comercializa ilegal aproape 42.000 de manusi si mari cantitati de alte materiale de protectie ale unei societati comerciale, intre care dezinfectanti, bonete, talpi, masti, intr-o piata volanta din Timisoara. "Politisti din cadrul Serviciului de…

- In ultimii doi ani, piata de mancare gatita s-a dublat. In cinci cele mai mari orase din Romania, Bucuresti ,Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca si Brasov, piata restaurantelor a ajuns la 14,1 miliarde de lei.

- Piata imobiliara timisoreana se dovedeste, in continuare, una dintre cele mai stabile din tara. Luna februarie a adus o noua majorare a preturilor practicate de cei care doresc sa renunte la proprietatile detinute, dar vorbim de o crestere de doar putin peste un procent, la apartamentele vechi, si putin…

- Un barbat de 56 de ani din Timișoara, care s-a intors duminica din Milano, Italia, a solicitat o ambulanța speciala, susținand ca are febra și este posibil sa fi fost infectat cu coronavirus. The post Pacient internat de urgența, la Timișoara. Barbatul a venit din Italia și este suspect de coronavirus…

- Un asistent medical care a lucrat pana zilele trecute in Germania, unde a ingrijit o familie infectata cu coronavirus, a revenit in Romania iar acum a ajuns la spital. The post Pacient internat la Timișoara dupa ce a ingrijit o familie infectata cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana…

- Dr.Max, unul dintre cele mai mari lanturi de farmacii din Europa Centrala si de Est, a anuntat, luni, ca deschide 418 farmacii in 93 de orase din toata Romania, potrivit news.ro.Dr.Max va fi prezent in orase precum Bucuresti, Cluj, Timisoara, Brasov si Constanta. Prin achizitia Grupului A&D…

- Demolarea garajelor din Timișoara, a caror vreme se pare ca a trecut, este, in continuare, in atenția primarului Nicolae Robu, care a prezentat... The post Timisorenii care mai au garaje isi pot lua adio de la ele! Dezvoltarea in forta a Timisoarei continua appeared first on Renasterea banateana .

- Retrocedarea terenurilor luate cu japca de autoritațile comuniste, reglementata de legislația postrevoluționara, a fost transformata, in multe cazuri, intr-o metoda de imbogațire a baieților deștepți specializați in ... The post Un primar timișean cu averea la secret și un secretar falsificator sunt…