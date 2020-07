Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a anunțat pe pagina sa de Facebook ca Primaria Timișoara nu va majora taxa de acces pentru producatori in piața volanta și ca cei care au platit deja mai mulți bani ca sa iși expuna marfa acolo vor primi sumele inapoi. Edilul local a notat, intr-o postare, ca a aflat de la un […] Articolul…

- Primaria Cluj-Napoca anunța va redeschide sambata, 27 iunie 2020, piața volanta de pe platoul Salii Sporturilor „Horia Demian”, de unde clujenii vor avea din nou posibilitatea sa achizitioneze legume si fructe proaspete de sezon direct de la producatori.Piața volanta va fi deschisa intre orele 7:00…

- Primaria Cluj-Napoca a permis construirea unor blocuri inalte intre case, pe strada Constantin Brancuși, in Gheorgheni, iar acum, fara largirea drumului este un trafic infernal. Emil Boc a anunțat ca drumul va fi largit la nivel de bulevard. Strada Constantin Brancuși a fost inclusa in noul Plan…

- Polițiștii din Alba au recuperat 155 de obiecte de patrimoniu dacice, a caror valoare estimata ajunge la aproape 100.000 de lei. Oamenii legii spun ca artefactele au fost sustrase in prioada 2015-2019 din cateva situri arheologice din Transilvania, scrie Agerpres.Din cercetari a rezultat ca lotul de…

- In timp ce Guvernul Orban cere Parlamentului prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, susținand ca pericolul COVID-19 nu a trecut, iar doctorii avertizeaza ca lumea ar trebui sa poarte maști și in spațiile publice aglomerate, in Piața volanta de la Stadion masurile s-au relaxat total. Au disparut…

- „Am finalizat lucrarile de amenajare a Parcului Între Lacuri. Parcul a fost finalizat înaintea termenului prevazut în contract (27 iunie 2020). Acest parc este primul dintr-o serie de proiecte pe care le pregatim și prin care vrem sa amenajam peste 100 ha de spații verzi noi…

- In vederea solutionarii avariei, alimentarea cu apa si caldura va fi oprita in acest interval orar, in urmatoarele puncte termice: PT 1, 2, Td. Vladimirescu, PT Independentei, PT Vasile Alecsadri, PT Etapa 2 Piata Unirii, PT 1, 2 Lapusneanu, PT Targu Cucu, CT Pacurari cu toate modulele MT 1- 4 - 101…

- Activiștii SOS Parcul Est susțin ca localnicii din zona cer ca lânga lacul 3 din Gheorgheni sa fie amenajate alei pietonale și cicliste, respectiv mobilier urban, nu locuri de parcare pentru mașini. Parerile clujenilor sunt împarțite și, în timp ce unii spun ca malurile lacurilor…