Piaţă volantă cu produse tradiţionale în Parcul IOR O piata volanta cu produse traditionale este deschisa, in fiecare weekend, de vineri pana duminica, in Parcul IOR, potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES de organizatori.



Vizitatorii pietei "Romania Autentica" au prilejul sa deguste bucate care mai de care mai alese, de la sarmalute fierte la ceaun si pe foc de lemne, pastrama frageda, carnaciori pe gratar, mititei si costite asezonate cu muraturi si lipii pe plita la frigarui de pui si de porc, tocanita de primavara cu pui si legume si mancare de fasole cu ciolan afumat.



