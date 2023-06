Piața Unirii va fi închisă pentru 2 ani. Planșeul riscă să cadă Planșeul de la Piața Unirii risca sa cada. Toata piața va fi decopertata pentru refacerea planșeului de peste raul Dambovița. Lucrarile vor dura un an și jumatate sau doi și vor fi sapate inclusiv o parte din fantanile de la Piața Unirii, a spus primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Primarul Bucureștiului susține ca exista […] The post Piața Unirii va fi inchisa pentru 2 ani. Planșeul risca sa cada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

