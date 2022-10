Piața Traian a fost transformată în teren de fotbal. Va fi organizat un campionat inedit/FOTO Piața Traian devine pentru un weekend teren de fotbal. Timișorenii care vor sa faca sport intr-un mod inedit sunt așteptați la un campionat an cadrul unei acțiuni denumite „Fotbalul ca infrastructura pentru democrație”. Organizatorii de la Beta – bienala timisoreana de arhitectura vor sa ne arate ca știu sa faca și evenimente alternative, altele decat ... The post Piața Traian a fost transformata in teren de fotbal. Va fi organizat un campionat inedit/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

