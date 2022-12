Stiri pe aceeasi tema

- Sambata si duminica, Asociatia Tinerilor Maghiari din cele 7 sate sacelene si Asociatia Ceangailor Barsa, impreuna cu Primaria Sacele, organizeaza Targul de Craciun. Deschiderea va avea loc maine dimineata, la ora 10.00. In cele doua zile vor fi organizate ateliere mestesugaresti, concerte, lectii de…

- In prag de sarbatori, in 17 decembrie 2022, incepand cu ora 10:00, va avea loc Targul de Craciun din Baiuț. De la meșteri populari, bucatari și cofetari locali, pana la grupuri de colindatori, dar și artiști deja consacrați, pe toate le vom intalni la BUCURIA IERNII LA BAIUȚ. Sorin Taloș de la Focul…

- Cinci zile de muzica live in minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie ii așteapta pe bucureștenii și pe turiștii care ajung in aceste zile la Targul de Craciun din Piața Constituției.

- Programul artistic din minivacanta 30 noiembrie - 4 decembrie este completat de momente vesele aduse in Piata Constitutiei de trupa de copii Picii lu' Soreasca, Butterfly Band, Ana Cebotari sau de muzica de fanfara a ansamblurilor de alamuri Armonia Brass Quintet si Spirit Brass Quintet.

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a precizat ca in minivacanta de Sfantul Andrei si 1 decembrie vor avea loc o serie de concerte in Piata Constitutiei, unde este amplasat si Targul de Craciun. Vor fi cinci zile de muzica live, iar iubitorii de fotbal pot urmari meciurile Campionatului Mondial…

- Proiectul va fi dezbatut intr-o ședința ordinara a Consiliului Local joi, 24 noiembrie, iar in cazul unui vot favorabil Targul de Craciun din Cetatea Sighișoarei ar urma sa fie deschis in perioada 30 noiembrie 2022 – 5 ianuarie 2023, a anunțat marți, 22 noiembrie, Iulian Sirbu, primarul municipiului…

