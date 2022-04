Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru invațamantul romanesc, adaptarea la piața este esențiala și in mod cert investițiile din zona de cercetare și inovare sunt cele care poat aduce valoare adaugata”, a declarat premierul Nicolae Ciuca, in cadrul discuției pe care a avut-o la Palatul Victoria cu rectorii din rețeaua RO European…

- Incepand cu luna aprilie, parcarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca va avea stații de incarcare pentru mașinile electrice complet funcționale, devenind astfel primul aeroport... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- GOTO Parking continua demersurile de modernizare și digitalizare și instaleaza stații de incarcare pentru mașinile electrice. Acestea vor fi complet funcționale incepand cu luna aprilie, devenind astfel prima parcare de aeroport din Romania care ofera un astfel de serviciu. GOTO Parking, parcarea Aeroportului…

- Atat procesatorii romani cat și cei europeni se confrunta cu o lipsa de ulei brut necesar procesarii in contextul in care Ucraina era principalul furnizor al Europei. De la izbucnirea razboiului, prețul uleiului brut a crescut de doua ori iar cel la floarea-soarelui de 1,8 ori. Romania vinde floarea-soarelui…

- Statul Michigan ușureaza mult adoptarea vehiculelor electrice cu un nou sistem de incarcare fara fir. Spre deosebire de stațiile de incarcare care ar fi putut veni in minte la citirea acelei propoziții, sistemul va fi de fapt „in drum”. Potrivit unui anunț al guvernatorului Gretchen Whitmer, statul…

- Noi informații despre creșterea fara precedent a facturilor la gaze și energie. Ce a declanșat, de fapt, acesta haos? Europarlamentarul Dan Nica a vorbit la Antena 3 despre scumpirea energiei care afecteaza atat Europa, cat și Romania. Potrivit acestuia, criza facturilor este in principal efectul a…

- Cluj-Napoca, 2 Februarie 2021 Compania clujeana PROMELEK XXI, unul dintre principalii jucatori ai pieței locale de echipamente electrice, parte a grupului spaniol Elektra, a pus in 2021 pe harta “benzinariilor

- Dacia Spring a terminat 2021 pe locul 14 in Europa ca vanzari, cu 27.569 modele inmatriculate, dintre care peste 3.000 in Romania, depașind in top 15 mașini electrice doar SUV-ul Peugeot 2008. Mașina electrica de buget a Renault a demonstrat ca exista cerere și pentru mașinile electrice mai ieftine,…