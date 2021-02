Piața spațiilor logistice și industriale a înregistrat o cerere de aproape un milion mp în 2020 Piața spațiilor logistice și industriale a accelerat expanisunea in 2020 atat prin prisma cererii, care s-a apropiat de pragul de 1 milion de metri patrați, cat și in ceea ce privește livrarile de noi spații, care au atins suprafața de 649.000 de metri patrați, ambii indicatori atingand noi recorduri, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Spre deosebire de alte segmente ale pieței imobiliare, sectorul logistic a beneficiat de contextul creat de situația globala printr-o creștere semnificativa a nevoii de spații de depozitare. Aceasta cerere a fost generata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Auchan va utiliza, incepand din 17 februarie, aplicația Glovo pentru peste 4.000 de produse din oferta celor 33 de hipermarketuri Auchan. Serviciul este disponibil in toate cele 18 orașe in care retailerul este prezent, livrarile fiind efectuate in maximum 60 de minute de la plasarea comenzii. In aplicația…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a declarat in emisiunea Insider Politic difuzata duminica la Prima TV, ca pana in 2024 vom avea fundatiile, dar nu doar fundatiile, pentru spitale regionale la Craiova, Iasi si Cluj, dar ca trebuie construite spitale si la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Sibiu, el remarcand…

- CFR Calatori anunța ca din 1 februarie 25 de trenuri InterRegio (IR) vor deveni trenuri Regio-Expres (R-E), fara modificarea orariilor si a statiilor de sosiri /plecari. Sunt vizate trenuri pe traseele Sibiu – Timișoara – Brașov – Sibiu, Cluj – Baia Mare, București – Craiova și Titu – Targoviște. Decizia…

- Piața muncii din Romania pare sa se dezmorțeasca. In ciuda pandemiei, oferta de locuri de munca incepe sa ajunga la nivelul primelor luni din 2020 și perspectivele companiilor pentru 2021 sunt optimiste. Angajatorii romani au inceput anul in forța și au scos in piața peste 20.000 de noi oferte de angajare…

- Astazi, de la ora 12:00, Casa Fotbalului gazduiește tragerea la sorți a optimilor de finala ale Cupei Romaniei. Evenimentul va fi transmis live pe YouTube FRF TV și Facebook Cupa Romaniei. Calificata in aceasta faza a intrecerii, echipa ploiesteana spera sa-și pastreze norocul de pana acum la tragerile…

- Noi transe din vaccinul anti-COVID-19 vor sosi in Romania in 29 si 30 decembrie, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. „Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului.…

- Metarankingul Universitar-2020 utilizeaza metodologia propusa de membrii High Level Experts Group, numiți in 2016 de Ministrul Educației Naționale și Cercetarii Științifice pentru a elabora Metarankingul Universitar-2016. Prezentul Raport continua activitatea precedenta, a fost elaborat cu sprijinul…

- Clasamentul Universitaților din Romania 2020 a fost publicat in aceasta dimineața de Asociația Ad Astra a cercetatorilor romani din țara și strainatate. In acest top se afla și Universitatea din Craiova care este pe locul 11 dar și Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova, care este pe locul…