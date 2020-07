Stiri pe aceeasi tema

- Piata spatiilor de birouri din Bucuresti, afectata puternic de pandemia cu coronavirus. Cererea a scazut cu 45% Piata spatiilor de birouri din Bucuresti a fost afectata puternic de pandemia de coronavirus in primul semestru al anului 2020, cererea fiind in scadere cu 45%, comparativ cu aceeasi perioada…

- Piața spațiilor de birouri din București a fost afectata de pandemia de COVID în primul semestru al anului 2020. Astfel, cererea totala a scazut cu 45%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut iar nivelul livrarilor de spații noi este mai scazut cu 50%, potrivit unui studiu realizat de…

- ”Potrivit estimarilor noastre, in medie angajatii vor lucra in continuare 1-2 zile pe saptamana de acasa, insa rata de adoptarea acetui tip de lucru va depinde de geografie, de sector, de rolul fiecarui angajat in companie. Nu exista nici o indoiala ca pandemia a accelerat unele modificari in designul…

- Dupa transformarile din ultima perioada pentru revenirea in siguranța la birou a companiilor, piața birourilor va fi nevoita sa continue sa se redefineasca, pentru a asigura spații care promoveaza inovația și colaborarea in noul context, potrivit consultanților Colliers International. Biroul va ramane…

- ​Senatul a adoptat pe 19 mai un proiect de lege care prevede interzicerea, pentru o perioada de doi ani, a înstrainarii participațiilor statului la companiile si societatile nationale, la banci, precum si la orice alta societate la care statul are calitatea de actionar, indiferent de cota de participatie…

- Cererea pentru cladirile de birouri si costurile de inchiriere a acestora s-ar putea reduce deoarece se discuta deja de reduceri ale spatiilor de birouri ca urmare a implementarii masurilor de distantare sociala, arata o analiza a casei de brokeraj XTB Romania, care prezinta avantajele si dezavantajele…

- Munca de acasa și restrangerea afacerilor vor duce la eliberarea a 20% din suprafata spatiilor de birouri ocupate. Cererea va scadea cu aproximativ 30% Pana la 20% din totalul spatiilor de birouri ocupate se va elibera in perioada urmatoare, iar cererea office va suferi o scadere de aproximativ 30%,…

- Cea mai mare parte (85%) dintre companiile care activeaza in sectorul industrial si logistic din Romania sustin ca au fost afectate de contextul actual al crizei cauzate de pandemia de coronavirus, dar peste jumatate (54%) considera ca efectele sunt minore prin comparatie cu alte piete, reiese dintr-un…