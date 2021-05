Stiri pe aceeasi tema

- Pe primele patru luni din 2021, in țara noastra au fost inmatriculate 27.624 de unitați, o scadere de 14,48% fața de aceeași perioada din 2020. In perioada menționata, piața second-hand a crescut cu 5,62%, la 135.539 de unitați.In aprilie insa, inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 58,81%…

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale cresc cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, pana la circa 290 de milioane de oua, ceea ce inseamna ca un roman consuma, in medie, aproximativ 15 oua produse in fermele avicole din Romania, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari…

- ”In 2020, vanzarile grupului au crescut cu 2% in comparatie cu anul precedent, la 203,7 milioane lei. Piata romaneasca a ramas cel mai important motor de crestere de+24% de la an la an si reprezentand 51% din vanzarile grupului. Vanzarile in Moldova au scazut cu -38% fata de anul precedent, fiind piata…

- Xiaomi, companie chineza cunoscuta pentru smartphone-uri și pentru trotinete electrice, vrea sa lanseze propriul brand de mașini electrice și se va alia cu Great Wall, companie auto care a vândut mașini și în România, spun surse citate de Reuters. Mașina ar putea ieși pe piața în…

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi s-au majorat cu aproape 40%, in primele doua luni ale anului, fata de acelasi interval din 2020, pana la 1.669 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Conform analizei de piata, ponderea…

- Grupul italian de asigurari Generali, prezent si pe piata din Romania, studiaza o posibila achizitie in valoare de aproximativ doua miliarde de euro pe piata din Rusia, chiar daca proiectul este deocamdata intr-un stadiu preliminar, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa din apropierea acestui…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 20,3% in februarie, la 850.170, din cauza restrictiilor impuse pentru oprirea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), in timp ce Romania a raportat un declin de 21,9%, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- Suna alarma pentru economia Romaniei. Din pacate, ar putea urma scumpiri in lant din cauza monedei Euro. Moneda unica europeana a atins luni al patrulea maxim istoric pe piata din Romania, la 4,8838 lei, de la precedenta valoare de top – 4,8831 lei/euro, de vineri. Cresterea de luni este insa extrem…