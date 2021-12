Piața Sfatului din Brașov își schimbă înfățișarea! Proiectul de reamenajarea a Pieței Sfatului din Brașov urmeaza sa prinda contur, iar forma finala a proiectului va prinde viața in urma unui concurs internațional de proiecte, concurs pe care Primaria Brașov dorește sa-l lanseze pana la inceputul anului. „Acest simbol al Brașovului nu a mai trecut printr-un proces de renovare, de reamenajare, de reabilitare, de la finalul anilor ’80. Consideram ca este momentul ca acest proces sa se intample. Dar nu oricum, ci printr-un concurs internațional de soluții, un concurs care sa fie jurizat de arhitecți cu experiența de la nivel național și internațional,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

