Piața serviciilor medicale private ajunge la un nivel record în 2021 Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 11% fața de 2019 și a fost cu 312% peste nivelul din 2011, ajungand la 15,4 miliarde de lei in 2020. Pentru 2021 analiștii KeysFin estimeaza depașirea pragului de 17 miliarde de lei, pe fondul procesului de testare și al cererii crescute de servicii din privat, in contextul direcționarii eforturilor din spitalele... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a industriei de fructe și legume din Romania a crescut cu 17,4%, atingand un maximum istoric de 24,4 miliarde de lei in 2020. Pe subsegmente, comerțul a inregistrat cel mai mare avans, de 19% (cifra de afaceri de 20,8 miliarde de lei), activitatea de prelucrare a crescut cu 12% (cifra…

- Cifra de afaceri a pietei serviciilor de posta si curierat din Romania a avansat cu 19% fata de 2019 si a depasit cu 136% nivelul din 2011, ajungand la 6,4 miliarde de lei in 2020, potrivit unei analize KeysFin, remise, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Piata de ciocolata din Romania este estimata in 2021 la 5,2 miliarde de lei, in crestere cu aproximativ 10% fata de anul precedent. Cu toate acestea, mulți producatori de ciocolata au restanțe la Stat și la furnizorii de materie prima, iar doi dintre ei și-au inchis afacerile in ultimii doi ani. Cifra…

- Piata de ciocolata din Romania este estimata in 2021 la 55,2 miliarde de lei, in crestere cu aproximativ 10% fata de anul precedent, potrivit analistilor KeysFin, conform Agerpres. La nivel comparativ, analiza publicata luni releva faptul ca afacerile comerciantilor de ciocolata din Romania au avansat…

- Adela Cojan, președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, a declarat ca, in acest moment, asigurarile sociale de sanatate din fonduri publice reprezinta 85% din finanțarea sectorului sanitar, cu mult peste ce este prevazut in definiția sistemului de asigurari sociale de sanatate. Astazi,…

- ​Microsoft, compania care recent a anunțat cea mai mare tranzacție din tehnologie, a publicat rezultatele financiare, iar cifra de afaceri, dar și profitul, au crescut cu aproximativ 20%. Microsoft și-a marit de 7 ori valoarea de piața în ultimii 8 ani mizând mai ales pe servicii de cloud…

- Numar RECORD de concedii medicale in 2021: Ce suma uriașa are statul roman de plata Numar RECORD de concedii medicale in 2021: Ce suma uriașa are statul roman de plata Concediile medicale acordate bolnavilor in 2021, multe dintre ele cauzate de pandemia de coronavirus, costa statul roman un miliard…

- Statul trebuie sa plateasca un miliard de euro pentru concediile medicale acordate bolnavilor anul trecut, multe dintre ele cauzate de pandemia de COVID-19. Creșterea este uriașa fața de anul precedent, cu aproximativ 40 de procente. Astfel, bugetul alocat concediilor medicale de Casa Naționala de Asigurari…