Piața serviciilor medicale – printre puținele care au înflorit în pandemie Cifra de afaceri inregistrata pa parcursul anului trecut a inregistrat un maxim istoric, ajungand la circa 15 miliarde de lei. O analiza realizata de companie KeysFinn arata ca sectorul serviciilor medicale private a fost una dintre puținele ramuri care au funcționat foarte bune in perioada pandemiei, pe aceasta piața inregistrandu-se anul trecut o cifra […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

