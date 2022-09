Perspectiva declanșarii, in viitorul apropiat, a unei noi crize economice globale, anticipata de razboi, de energie, de inflație și costurile mai mari pentru viața de zi cu zi determina deja activarea unor mecanisme de protecție in randul companiilor, care blocheaza proiecte de inovație in IT. Proiectele IT sunt considerate neesențiale pentru desfașurarea activitații curente, arata o analiza efectuata de compania OVES Enterprise.

