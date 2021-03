Piaţa serviciilor de poştă şi curierat din România a ajuns la afaceri de 5,3 miliarde de lei, în 2019 (analiză) Cifra de afaceri pe piata serviciilor de posta si curierat din Romania s-a majorat, in 2019, cu 112% fata de nivelul atins in anul anterior, pana la valoarea de 5,3 miliarde de lei, releva o analiza intocmita de catre consultantii KeysFin. Estimarile analistilor arata ca ritmul de crestere al acestui segment de piata s-ar putea dubla, iar cifra de afaceri a companiilor care ofera servicii de posta si curierat ar urma sa depaseasca pragul de 6,6 miliarde de lei, in 2020, ca urmare a cererii online crescute, generate de pandemia de coronavirus. Potrivit sursei citate, in cursul anului 2019, rezultatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

