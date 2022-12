Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de centrale de apartament, vizați de un acord la nivel european pentru piața carbonului. Vor plati taxe Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns la un acord pentru extinderea campului de aplicare a pietei carbonului, potrivit unui comunicat al PE. Masura ii privește și pe proprietarii…

- Explozia prețurilor la energie a avut efecte deja, insa specialiștii anunța ca greul abia din primavara anului viitor va veni. Asta pentru ca facturile vor fi de 3-4 ori mai mari fața de anul trecut. „Nu suntem atenti la economie, ne intereseaza doar sa luam niste decizii, din pacate, care sa dea bine…

- Potrivit oficialilor de la Electrica, modul in care se vor calcula facturile la energia electrica din 2023 s-a schimbat și sunt vești bune pentru romani. mai exact, partidele PSD si PNL au decis ca actualele plafoane sa ramana in vigoare, iar de anul viitor cei care consuma peste 255 kw lunar vor plati…

- Guvernul va veni pana la finalul lunii noiembrie cu o noua ordonanța de urgența in ceea ce privește energia. Potrivit unor surse guvernamentale, liderii coaliției vor sa vina cu o noua ordonanța in urmatoarea ședința care presupune o semi-reglementare pe piața energiei. Asta inseamna ca nu va fi o reglementare…

- Electrica Furnizare sustine ca, in urma schimbarilor legislative din domeniu, a blocat in mod repetat procesul de facturare, ceea ce a dus la intarzieri in emiterea facturilor. In plus, compania a precizat ca abonatii vor putea plati esalonat facturile, in baza unei solicitari scrise. Electrica Furnizare…

- Autoritațile de la Chișinau trebuie sa alcatuiasca un plan de plați catre furnizorii de gaze, avertizeaza directorul general al Moldovagaz, Vadim Ceban, dupa ce Gazprom a amenințat cu oprirea livrarilor, scrie Reuters.

- Romanii se gandesc cu ingrijorare la iarna ce va urma și la facturile pe care le vor plati pentru incalzirea locuințelor, in contextul crizei energetice. In jur de 1,1 milioane de apartamente din Romania mai sunt incalzire prin tradiționalele calorifere racordate la CET (centrala electrica de termoficare),…

- Energia electrica a ajuns atat de scumpa, peste tot in lume, incat pana și o parte dintre locuitorii Germaniei nu-și mai permit luxul de a plati factura la energie. 15% dintre nemți traiesc fara curent electric și fara caldura, atat de necesara pe timpul iernii. In fiecare an, in Germania, sute de mii…