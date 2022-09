Piața San Marco din Veneția a fost inundată în timpul sezonului apelor mari Faimoasa in toata lumea, piața San Marco din Veneția a fost parțial inundata miercuri (28 septembrie) in timpul sezonului apelor mari.La aproximativ 3,3 picioare (1 metru), nivelul crescut al marii, de la ora 12.45 a.m. (10:45 GMT), nu era totuși suficient de mare pentru a activa barierele Mose impotriva inundațiilor, care au fost lansate pentru a proteja orașul fragil, de acestea, in timpul așa-numitei „acqua alta” sau apa mare, potrivit Reuters. Piața San Marco din Veneția a fost inundata dupa o combinație de mai mulți factori in timpul sezonului apelor mari Inundațiile de la Veneția sunt cauzate… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

