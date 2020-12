Stiri pe aceeasi tema

- IT-istii au revenit in fruntea clasamentului in ceea ce privește caștigul net pe luna octombrie 2020, cu un venit net de 7.700 de lei. Desi sunt din nou pe primul loc in top, salariile angajatilor din IT nu au crescut fata de luna trecuta, ba chiar au inregistrat o scadere de 1%. Angajatii…

- Conform Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 19 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 587.944 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 4.587.552 de teste. Dintre acestea, 25.788 au fost…

- Al Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu (41 de ani) s-a impus in etapa #7 a campionatului din Arabia Saudita, impotriva lui Al Raed (1-0), și s-a distanțat in fruntea clasamentului. Al Hilal a reușit sa caștige meciul de pe terenul celor de la Al Raed prin golul marcat de Ali Al-Bolean in minutul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana astazi, 24 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 430.605 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 3.939.421 de teste. Dintre acestea, 30.740 au fost efectuate…

- „Positions” este al cincilea album inregistrat de Ariana Grande care s-a clasat pe primul loc in Billboard 200 si al treilea al cantaretei care reuseste aceasta performanta in mai putin de doi ani si jumatate, potrivit news.ro.Lansat pe 30 octombrie, „Positions” a fost vandut in 174.000 de unitati…

- Jucatorul sarb Novak Djokovici se mentine in fruntea clasamentului ATP, cu 11.740 de puncte, in ciuda faptului ca a pierdut finala turneului de la Roland Garros, potrivit news.ro.Campionul French Open, spaniolul Raafel Nadal, care a egalat recordul de turnee de grand slam, 20, detinut de elvetianul…

- Australianca Ashleigh Barty va incheia actualul sezon din postura de lider al clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dupa ce romanca Simona Halep a pierdut duminica in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, transmite Reuters.Barty nu a participat…

- Australianca Ashleigh Barty va incheia actualul sezon din postura de lider al clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dupa ce romanca Simona Halep a pierdut duminica in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, transmite Reuters. Barty nu a participat la ultimele…