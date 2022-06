Piața românească de artă, în creștere Cu vanzari totale de aproximativ 1,1 milioane euro, Licitația Artmark de Vara de ieri seara, 16 iunie 2022, urca pe locul 4 in istoria licitațiilor semestriale ale Casei. Totodata, la evenimentul de aseara s-a inregistrat un record de participare online: daca in trecut maximul a fost de 300 de palete participante, aseara au fost prezente aproape 500 de palete online, inregistrate și ofertante din peste 10 țari, competiția foarte mare ducandu-se intre colecționarii din Romania, Germania, Ungaria și America de Nord. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

