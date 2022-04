Valoarea pietei ar creste cu 72,6% fata de estimarea de aproape 73 de miliarde de dolari realizata de compania de cercetare din Portland pentru 2020 , cand intarzierile cauzate de Covid-19 si realocarea fondurilor pentru a sprijini criza de sanatate ”au afectat grav” sectorul apararii. O crestere a conflictelor geopolitice si a bugetelor militare mai mari ar mari probabil cifra cu o rata anuala compusa de 5,4% pana in 2030, se arata in raport. Presedintele american Joe Biden a cerut saptamana trecuta un buget record de aparare nationala in timp de pace, care sa acorde prioritate modernizarii ”triadei”…