Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii buzoieni au confiscat bunuri in valoare de peste 80.000 de lei, in urma unor descinderi la Ramnicu Sarat și Boldu, intr-un dosar privind punerea in circulație a unor produse contrafacute. Politistii de investigare a criminalitatii economice de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau,…

- Ieri, politistii buzoieni au confiscat bunuri in valoare de peste 80.000 de lei, in urma unor descinderi la Ramnicu Sarat și Boldu, intr-un dosar privind punerea in circulație a unor produse contrafacute. Politistii de investigare a criminalitatii economice de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau,…

- Foști baroni ai Romaniei iși continua afacerile impreuna. Chiar daca baronul de Giurgiu și baronul de Teleorman au trecut prin arest și prin inchisoare pentru fapte de corupție, asta nu i-a impiedicat sa-și continue afacerile cu statul. Aproximativ 14 milioane de lei au fost alocate pentru asfaltarea…

- 150 de bunuri in valoare totala de aproximativ 5.000 de lei au fost confiscate de jandarmii aradeni din piața Obor și din piața din Regele... The post Haine, detergenți și cosmetice contrafacute, confiscate din piețele din Pecica și Obor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- 150 de bunuri in valoare totala de aproximativ 5.000 de lei au fost confiscate de jandarmii aradeni din piața Obor și din piața din Regele... The post Haine, detergenți și cosmetice contrafacute, confiscate din Pecica și din Obor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Piata neagra a Chat GPT din China prospera. ChatGPT nu este disponibil in China; nu este blocat, dar firma care a dezvoltat proiectul nu l-a facut valabil acolo, așa ca cei care vor ceva similar apeleaza la site-uri chineze de comerț online.

- In perisoana 15-20 februarie, polițiștii bihoreni au efectuat doua percheziții domiciliare, pe raza județului nostru, la persoane banuite de vanzarea de articole vestimentare dar și accesorii de telefoane mobile contrafacute.

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au facut, marți dimineața, noua percheziții in București și Ilfov, la o firma care vindea online parfumuri contrafacute si nici nu inregistra integral in documentele contabile veniturile obtinute. Au fost confiscate aproape 1,800 de sticle…