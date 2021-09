Cei 23 de mebri ai cartelului OPEC+ și-au incheiat intalnirea saptamana trecuta in mai puțin de o ora, fiind de acord sa ridice din nou producția in octombrie. Nu au existat semne ale tensiunilor care au afectat adunarile anterioare, ci doar o ștampilare rapida a urmatorului pas dintr-un acord negociat in iulie, care vede grupul […] The post Piața petrolului – calmul inainte de furtuna din 2022 first appeared on Ziarul National .