Stiri pe aceeasi tema

- „Azi, doamna directoare a Direcției de Sanatate Publica București, Oana Nicolescu, a facut o vizita in piața noastra. In același timp am stat in legatura permanent cu domnul prefect, Traian Berbeceanu, care mi-a confirmat ca avem tot suportul lor. Masurile implementate in ultimele zile au asigurat trasee…

- "Piața Obor a dat dovada de solidaritate in ultimele trei zile. Efortul depus de toți cei implicați a fost incununat cu succes. Azi, doamna directoare a Direcției de Sanatate Publica București, Oana Nicolescu, a facut o vizita in piața noastra. In același timp am stat in legatura permanent cu…

- Intr-o postare pe rețelele sociale, Radu Mihaiu, 43 de ani, edilul Sectorului 2 din București, a precizat ca s-au asigurat toate condițiile pentru respectarea regulilor sanitare și a distanțarii, astfel ca Direcția de Sanatate Publica și-a dat acordul pentru ca Piața Obor sa ramana deschisa. In mod…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca a solicitat o situatie a planurilor de acces in piete. "Pana joi, primarii de sector au termen sa ne inainteze situatiile pietelor, fie piete pe care le administreaza ei insisi, prin Administratia Pietelor sau alte structuri, sa spuna daca au planuri…

- In cel mult doua saptamani va fi elaborat un plan detaliat, ce vizeaza accesul in anumite condiții in toate piețele din București. Masura are menirea de a nu mai genera aglomerație, a declarant luni Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului. Conform acestuia, primarii de sector au termen pana…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, și Nicușor Dan, primarul general, au anunțat, la finalul ședinței Comitetului de Urgența ca restricțiile instituite deja in București vor fi in vigoare și in urmatoarele doua saptamani. Din cauza menținerii la peste 3 la mie a ratei de infectare in Capitala, școlile…

- Romania „nu e in situatia altor țari europene care au impus restricții” Foto: gov.ro România nu se afla în situatia altor țari europene care au impus restricții în urma unor creșteri dramatice a numarului de cazuri de coronavirus - a declarat premierul Ludovic Orban. A utoritațile…

- In mai multe unitați de invațamant din Sectorul 4 al Capitalei au fost confirmate cazuri de infectare cu coronavirus, anunța Primaria Sectorului 4, menționand ca au fost luate masuri de dezinfectare a tuturor spațiilor. ”Primaria Sector 4 a dispus in regim de urgenta, masuri de dezinfectie a intregii…