Piaţa muncii s-a schimbat complet; candidaţii încep să accepte salarii mai mici şi poziţii inferioare (studiu) Piata muncii s-a schimbat complet in ultimul an, iar candidatii incep sa faca anumite concesii atunci cand vor sa se angajeze, cum ar fi sa accepte salarii mai mici sau posturi inferioare, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare eJobs. Astfel, spre deosebire de anii trecuti, cand angajatorii erau cei nevoiti sa faca o serie de compromisuri pentru a atrage cat mai multi candidati relevanti, acum cei care isi cauta un loc de munca sunt pusi in fata unor concesii pe care, pana nu de mult timp, nici macar nu le-ar fi luat in calcul. Studiul realizat in randul candidatilor care au incercat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce concesii au inceput sa faca cei care vor sa se angajeze, in pandemie Foto Agerpres Piața muncii în România s-a schimbat complet în pandemie. Candidații încep sa faca anumite concesii, atunci când vor sa se angajeze, pe care pâna acum nu le-ar fi…

- Piata muncii s-a schimbat complet in ultimul an, iar candidatii incep sa faca anumite concesii atunci cand vor sa se angajeze, cum ar fi sa accepte salarii mai mici sau posturi inferioare, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare eJobs.Astfel, spre deosebire de anii trecuti,…

- ​Candidații la joburi în România au început sa accepte salarii mai mici și alte concesii, în perioada aceasta de criza COVID-19 fața de situația anterioara, susține site-ul de recrutare eJobs, care a facut studiu în rândul utilizatorilor platformei sale. Citește…

- COVID-19 a schimbat in mod semnificativ piata muncii in conditiile in care 60% dintre angajatori considera ca afacerea lor se afla intr-o "mare dificultate", iar 54% dintre angajati se declara foarte afectati de schimbarile din aceasta perioada, potrivit studiului "Revenirea la Munca. Noile conditii",…

- Sondaj PwC: 80% dintre companii spun ca lucrul la distanta este noua norma pe piata muncii și ca nu fac ajustari de salarii Majoritatea companiilor (80%) participante la sondajul global PwC "The future of remote work" arata ca adoptarea lucrului la distanta este noua norma pe piata muncii,…

- Piata muncii inca se resimte dupa impactul generat de criza ultimelor 6 luni, insa treptat recrutarile incep sa isi revina, in septembrie platforma eJobs inregistrand 31.000 de joburi noi, dar si 1,4 mili

- Joburile care le permit romanilor sa lucreze de acasa sunt la mare cautare in aceasta perioada. Aproape 20% din angajații din Romania muncesc deja din confortul propriei locuințe, iar cautarile pentru un astfel de job cresc de la o luna la alta.

- Specialistii din piata muncii nu preconizeaza cresteri spectaculoase de salarii in viitorul apropiat, intrucat evolutia in lunile de criza este una incerta, anunța MEDIAFAX.Oana Datki, specialist resurse umane, susține ca in momentul de fata au inghetat bonusurile in anumite industrii.…