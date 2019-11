Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de angajati sunt necesari in constructii, turism si industria din Romania, iar din cauza lipsei fortei de munca, sase din zece oameni de afaceri vor sa aduca personal din strainatate, releva o serie de studii recente, citate de unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii software…

- Numarul programatorilor care beneficiaza de scutirea pe venitul salarial a crescut, in 2019, cu un sfert, se arata intr-un raport al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI).

- Economia se schimba cu pași rapizi, iar daca nu ți-ai dezvoltat un set de abilitați pentru job-urile viitorului (nu prea îndepartat, momentul fiind dupa colt) s-ar putea ca foarte curând sa ramâi fara job. Daca ești un șef plafonat doar pe a da ordine și a pierde timpul la cafea fara…

- “Am pornit de la premisa ca, pentru a face fața cerințelor de pe piața muncii, toți tinerii au nevoie de orientare in cariera, astfel ca evenimentul nostru se adreseaza, in primul rand, tinerilor, dar și cadrelor didactice, parinților, angajatorilor din județul Bihor, școlilor, universitaților…

- Romania are printre cei mai multi ingineri per capita si astfel depaseste tari precum SUA, India, China sau Rusia. Chiar si asa, ultimele statistici arata ca, anual, ne lipsesc peste 15,400 de profesionisti IT. In acelasi timp, cele 5 universitati...

- Salariile angajatilor din Romania au crescut in acest an cu o medie de 5%, iar trendul se va pastra si in anul 2020, cand specialistii in piata muncii estimeaza o crestere similara. Cele mai mari cresteri se asteapta in domeniile automotive si IT. Din...

- Deficitul forței de munca și fenomenul brain drain devin principalele probleme cu care se confrunta angajatorii din Romania, chiar daca la nivelul anului 2018 a fost inregistrata cea mai mica rata a șomajului din istoria acestui stat. Astfel, raportul de țara semestrial al Comisiei Europene, realizat…