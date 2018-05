Piata muncii in statele Uniunii Europene. Cate persoane lucreaza in Romania?

Stiri pe aceeasi tema

- Piata fortei de munca din Romania arata ingrijorator dupa datele Eurostat: anul trecut aveam cel mai scazut procent de angajati care lucreaza de acasa, iar ponderea persoanelor inactive este peste media Uniunii Europene, arata datele unui studiu dedicat pietei fortei de munca din UE, publicat astazi…

- Candidatul PUN la alegerile locale din 20 mai, Constantin Codreanu, alaturi de deputatul Petru Movila și alți parlamentari de la București au inițiat un proiect de lege care va deschide piața muncii din Romania pentru romanii din Republica Moldova și alte state nemembre ale Uniunii Europene.

- Deputatul Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, impreuna cu deputatul Petru Movila, vicepreședinte al Grupului parlamentar al PMP, și alți numeroși colegi parlamentari au inițiat un proiect de lege care va deschide piața muncii din Romania…

- Cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana.Din datele Eurostat, citate de Mediafax, in anul 2017, in Romania, au primit azil 655 de sirieni, reprezentand 49 la suta din totalul celor care…

- Romania ocupa locul 16 in Europa din punctul de vedere al numarului de refugiați care au primit azil in 2017. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in Romania, conform unei statistici realizate de Eurostat. Cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de…

- Chiar daca in ianuarie s-au nascut cu peste 2000 de copii mai mult decat in decembrie, sporul natural a ramas negativ, arata datele transmise vineri de Institutul National de Statistica. Iar evolutiile demografice sunt mai mult decat ingrijoratoare, necesitand o interventie prin politici pro-nataliste…

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. "Comisia Europeană face trei propuneri. Prima este crearea unei agenţii europene a muncii.…

- 'Comisia Europeana face trei propuneri. Prima este crearea unei agentii europene a muncii. A doua este o recomandare ca toate persoanele cu activitati independente sa poata beneficia de un pachet minim de sase servicii de protectie sociala. A treia este de creare a unui sistem de monitorizare a modului…