Piaţa muncii în pandemie: Mai multe responsabilităţi pe aceiaşi bani Trei din cinci angajatori romani (58,2%) se asteapta ca in aceasta perioada generata de pandemia de Covid-19, angajatii sa dezvolte rapid noi abilitati, cum ar fi cele digitale, potrivit unui sondaj efectuat de BestJobs, iar alti aproape 51% mizeaza pe disponibilitatea salariatilor de a prelua si alte responsabilitati decat cele din fisa postului. In schimb, salariile se mentin la un nivel similar cu perioada anterioara declansarii pandemiei. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

