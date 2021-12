Stiri pe aceeasi tema

- Circa 500.000 de salariați din industria auto iși vor pierde locurile de munca in UE din cauza trecerii la vehiculele electrice, arata un studiu realizat de PwC Strategy, la solicitarea Asociatiei Europene a...

- Mai mult de 60% dintre angajații romani se considera subapreciați la locul de munca. Totodata, 61% vor sa aleaga un post in strainatate daca le permite telemunca, arata studiul Randstad...

- Vanzarile au fost domeniul cu cele mai multe angajari facute si in aceasta saptamana, in vreme ce Iasiul a fost cel mai bun oras pentru a-ti gasi un loc de munca, arata datele puse la dispozitie de platforma de recrutare Bestjobs pentru emisiunea „Ora de profit”.

- Circa 32% dintre angajatii din Romania nu sunt multumiti de salariul actual, Totodata, 49% nu au curajul sa ceara marirea veniturilor lunare, conform unui studiu realizat de agentia de recrutare Hays...

- ”Piata muncii continua sa isi revina din socul provocat de virus”, a declarat Daniel Silver, economist la banca JPMorgan in New York. Cererile initiale de beneficii pentru somaj au scazut cu 6.000, la un nivel ajustat la sezon de 290.000, in saptamana incheiata pe 16 octombrie, cel mai redus nivel atins…

- Majoritatea americanilor cred ca politicienii americani și companiile de social media din America dezinformeaza mai mult decat o fac China, Rusia sau alte țari, relateaza The Hill. Este concluzia unui sondaj realizat de Associated Press și Centrul pentru Afaceri Publice al Institutului Pearson al Universitații…

- Eforturile companiilor de a atrage angajati potriviti s-au intensificat, pe fondul unui volum de activitate crescut, iar acest lucru se observa cel mai bine in numarul mare de anunturi publicate pe platforma de recrutare BestJobs.