Piața muncii din România a suferit modificări notabile în ultimele 3 decenii! Câți salariați vor fi în 2020 Piața muncii din Romania a suferit modificari notabile in ultimele trei decenii. Agricultura și industria extractiva au suferit "depopulari" masive, in timp ce comerțul, sanatatea sau construcțiile au inregistrat creșteri notabile, arata un studiu al agenției de recrutare Adecco. In 2019, jumatate din activitațile economice din Romania au declarat mai puține locuri de munca vacante decat in 2018. Domeniile in care s-au declarat mai multe locuri vacante decat anul trecut au fost comerțul, construcțiile și HORECA. Domeniile in care s-au declarat mai puține locuri vacante decat in anul 2018… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

