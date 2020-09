Situația contractelor individuale de munca (CIM) suspendate ne arata o imagine a stabilitații pieței muncii, dupa perioada critica de la debutul pandemiei. In condițiile in care, in septembrie a scazut considerabil numarul CIM suspendate, fața de lunile anterioare, coroborat cu faptul ca a crescut numarul de angajați cu CIM active, putem spune ca au fost reluate mai multe activitați economice. Au fost chemați la munca mai mulți doljeni care avusesera contractele suspendate. GdS a efectuat o analiza a situației contractelor suspendate, dupa datele transmise de catre Inspectoratul Teritorial de…