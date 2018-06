Piata monedelor virtuale a pierdut 40 miliarde de dolari Este urmarea unui atac al hackerilor in weekend asupra platformei de tranzactionare sud-coreene Coinrail, dupa care valoarea unui Bitcoin a scazut aproape de minimul anului 2018. Cea mai puternica criptomoneda din lume a scazut cu peste 10%, sub 6700 de dolari, in acelasi timp s-a diminuat si valoarea actiunilor unor companii cu expunere la criptomonede, […] Piata monedelor virtuale a pierdut 40 miliarde de dolari is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

