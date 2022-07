Stiri pe aceeasi tema

- International Data Corporation (IDC) a redus semnificativ estimarile privind vanzarile de telefoane, calculatoare și tablete din cauza inflației, razboiului, dar și a restricțiilor de circulație impuse anul acesta in China. Cea mai mare scadere in 2022 este așteptata in Europa Centrala și de Est. Astfel,…

- Firma de cercetare de piata Gartner a prognozat joi ca vanzarile mondiale de telefoane mobile vor scadea cu 7,1% in acest an, revizuindu-si in mod semnificativ estimarile anterioare care mizau pe o crestere de 2,2%, motivand aceasta revizuire prin explozia inflatiei, invadarea Ucrainei de catre Rusia…

- Nici inflația și nici razboiul din Ucraina nu amenința sa afecteze piața modei de lux, potrivit unui studiu publicat marți, scrie AP News. In timp ce o mare parte a lumii se agita din cauza creșterii prețurilor la combustibili și energie, studiul realizat de compania de consultanța Bain & Company a…

- Piata europeana de smartphone-uri a scazut cu 12% in primele trei luni ale acestui an, sustine analiza Counterpoint Research, care avertizeaza ca se poate si mai rau pe viitor. Singurul producator din top 5 care a crescut in aceasta perioada este Realme. Aflat chiar pe al cincilea loc in piata europeana,…

- vivo s-a clasat pe primul loc pe piața smartphone-urilor din China in primul trimestru din 2022 cu o cota de piața de 20%, intr-o perioada cu o tendința descendenta a vanzarilor, conform Counterpoint Research’s Monthly Market Pulse Service. Poziția din timpul trimestrului a fost determinata de feedback-ul…

- Analistii consultati de CNN avertizeaza asupra unui risc major ce planeaza asupra economiei mondiale, „despre care nimeni nu vorbeste”, facand referire printre altele la blocajele economice generate de carantina prelungita din China.

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat miercuri Beijingul ca pozitia Chinei fata de Rusia ameninta „integrarea” sa in economia mondiala. Șefa finanțelor americane face apel, totodata, la reforma marilor institutii economice mondiale, in contextul razboiului din Ucraina.