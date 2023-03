Stiri pe aceeasi tema

- Piata terenurilor a scazut anul trecut cu aproximativ 45% in ceea ce priveste volumul tranzactiilor incheiate, pana la aproximativ 450 de milioane de euro, potrivit raportului anual publicat de Colliers. „Piata terenurilor a ramas foarte activa in 2022, pastrand tendintele din anul anterior,…

- Peste 1.100 dintre vehiculele verificate online de cei care planuiau sa iși cumpere o mașina la mana a doua erau furate, arata statistica unei platforme care pune la dispoziție istoricul auto.

- 2022 a fost un an cu provocari atat pentru piața mașinilor noi, cat și pentru cea a mașinilor second hand. Intreaga industrie inca nu și-a reintrat in ritm și cu toate ca nu pare sa revina la forma de dinaintea pandemiei, in ultimele 12 luni s-au intamplat totuși multe lucruri interesante. carVertical,…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 6,8% anul trecut, in comparatie cu 2021, autoturismele “electrificate” inregistrand un salt de 49% si o cota de piata 21,7% din total, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), publicata vineri. Pe piata nationala,…

- Cu cat a crescut prețul mașinilor second-hand in Romania. TOP cele mai vandute mașini in 2022 Piata auto a masinilor noi a scazut cu 20% fata de 2019 – mai puțin cu aproape 33.000 de unitati, cea mai mare scadere fiind la autovehicule second-hand de import. Au fost inregistrate și unele creșteri insa,…

- Anul trecut s-au inmatriculat in țara aproape 130.000 de mașini noi, creștere de 7% fața de 2021, iar la mașini second-hand din import piața a scazut cu 20%, spre 316.000 de mașini, arata o informare ACAROM. Daca in 2021 raportul dintre mașini noi și mașini SH era de 1 la 3,2, in 2022 raportul a fost…

- Pe primele unsprezece luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Romania au atins valoarea de 116.891 unitati, in crestere cu 6.9% fata de perioada similara din 2021, potrivit aosciației producatorilor ACAROM. In noiembrie 2022, inmatricularile de mașini noi au scazut cu 3.54% fasa de noiembrie…

- Inmatricularile de mașini noi au scazut in noiembrie, dar inca sunt pe plus la 11 luni, datorita primelor luni din an, care au adus cifre destul de mari. Piața mașinilor second-hand din import a scazut cu 20% in acest an, arata datele ACAROM.