Piața mașinilor noi a crescut cu 23% în primele șapte luni din 2023 Piața mașinilor noi a crescut susținut in primele șapte luni din acest an, fiind cu 23% peste nivelul din 2022. Raportul dintre mașinile noi și cele SH nu a mai fost de mult timp la nivelul de acum, adica de sub 1 la 2, fiind și ani in care cele SH erau de patru ori mai multe decat mașinile noi, scrie Agerpres. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iulie 2023 cu 12% fața de iulie 2022, atingand un volum de 13.630 unitați, arata datele ACAROM. Pe primele șapte luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 87.275 unitați, in creștere cu 23% fața de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2023 cu 19,03% fața de iunie 2022, atingand un volum de 13.173 unitați, potrivit ACAROM. Pe primele șase luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins 73.645 unitați, in creștere cu 25,4% fața de perioada similara din 2022,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2023 cu 19.03% fața de iunie 2022, atingand un volum de 13.173 unitați. Pe primele șase luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 73.645 unitați, in creștere cu 25.4% fața de perioada similara din 2022, respectiv…

- Inmatricularile de autoturisme electrice noi din Romania au inregistrat o crestere spectaculoasa in luna mai, cu ajutorul Programului Rabla, care a demarat la finele lunii martie. Cu un volum aproape dublu fata de anul anterior, masinile propulsate 100% cu baterii au depasit in premiera pragul de 10%…

- Inmatricularile de autoturisme noi din Romania au crescut cu 26,9% in primele cinci luni ale anului, fața de perioada similara din 2022, ajungand la 60.472 de unitați, fața de 47.645 unitați anul trecut, arata datele publicate marți de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). In…

- Inmatricularile de autoturisme noi din Romania au crescut cu 26,9% in primele cinci luni ale anului, fața de perioada similara din 2022, ajungand la 60.472 de unitați, fața de 47.645 unitați anul trecut, arata datele publicate marți de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). In…

- Inmatricularile de autoturisme noi din Romania au crescut cu 26,9% in primele cinci luni ale anului, fața de perioada similara din 2022, ajungand la 60.472 de unitați, fața de 47.645 unitați anul trecut, arata datele publicate marți de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).In…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai 2023 cu +33.76% fața de mai 2022, atingand un volum de 13.641 unitați. Pe primele cinci luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 60.472 unitați, in creștere cu 26.9% fața de perioada similara din 2022, respectiv…

- In luna aprilie a acestui an, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu 17,2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați, potrivit unui comunicat de presa al ACAROM – Asociatia Constructorilor de Automobile din ROMANIA și ACEA. Citește și: ACAROM. 33.879 autoturisme…