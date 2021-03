Piața locurilor de muncă își REVINE: TOPUL celor mai căutate meserii Retail, prestari servicii, IT / telecom, call-center, industria alimentara, producție ori transport sunt domeniile cele mai cautate de cei care vor sa se angajeze. Se reduc pragurile dintre orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Brașov. 1,3 milioane de aplicari și 22.000 de joburi noi – cifrele lunii februarie arata ca piața muncii iși revine, la un an de la declanșarea pandemiei. Scade numarul de joburi din strainatate, dar crește numarul de locuri de munca din București și vestul țarii. 140.000 de candidați au aplicat in luna februarie la joburile disponibile pe eJobs.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

