- Peste 80 de tranzactii de tip M&A s-au realizat in Romania, in prima jumatate a anului, ridicand piata locala de profil la 1,8 miliarde de euro, arata o analiza PwC Romania. Cumparatorul a fost un investitor strategic in 59 dintre cele 83 de tranzactii centralizate de analiza, iar in 16 tranzactii achizitile…

- Piața de fuziuni si achizitii din Romania s-a ridicat la circa 1,4 miliarde de euro pentru tranzacțiile cu valoare comunicata și necomunicata, in prima jumatate a acestui an, arata o analiza Deloitte....

- Valoarea totala a pietei de fuziuni si achizitii din Romania pentru tranzactiile cu valoare comunicata si necomunicata este estimata la aproximativ 1,2 - 1,4 miliarde de euro, in prima jumatate a acestui an, in crestere usoara fata de valoarea pietei in primele sase luni ale anului trecut, de 1-1,2…

- ”Piata pensiilor private a fost cel mai putin afectata de pandemia COVID-19, avand in vedere politica de economisire si de investire pe termen lung. Pe parcursul timpului au existat episoade de volatilitate care au marcat fondurile de pensii private, insa activele acestora au inregistrat, per ansamblu,…

- ”Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu peste 10 trilioane de dolari (48%) in perioada aprilie 2020 – martie 2021, marcata de lockdown si restrictii, atingand nivelul de 31,7 trilioane dolari”, potrivit analizei globale PwC ”Top 100 companii conform capitalizarii…

- Comunicat de presa: Anunț finalizare implementare proiect: Consolidarea pe piata a societatii Civil Construction SRL prin achizitii de echipamente tehnologice, si softuri performante Data: 26.05.2021 Titlul proiectului: “Consolidarea pe piata a societatii Civil Construction SRL prin achizitii de echipamente…

- Prețul dogecoin, criptomoneda creata în gluma ce are drept inspirație o mema, a urcat miercuri la un nou record, continuând ascensiunea din 2021 ce a transformat-o în a patra cea mai valoroasa moneda virtuala, relateaza Reuters.Moneda virtuala lansata în 2013 ca o satira…