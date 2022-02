Piața locală a produselor agrochimice a trecut de 600 milioane euro Piața locala a produselor agrochimice s-a dublat, incepand cu 2012, depașind o valoare de 600 milioane de euro, in ultimii ani. Tendința de creștere se va menține și pentru perioada urmatoare, cand este prognozat un avans intre 4% și 6%, in pofida dificultaților asociate cu Pactul Ecologic European, potrivit datelor comunicate de grupul polonez CIECH. Un ritm de creștere care face piața locala atractiva pentru companiile straine, iar dovada o constituie chiar polonezii de la CIECH, prezenți in Romania din 2006, odata cu preluarea Uzinelor Sodice Govora. Aceștia lanseaza, incepand cu 1 martie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

