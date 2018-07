Piata Iosefin – intre „antibeibi, baterii de ceas” si atractie turistica Este miercuri la pranz, iar zona Pieței Iosefin este pazita strașnic de mai multe echipaje ale Poliției Locale Timișoara. Vin turiștii germani! Cei care inca din anii ’80 vindeau „antibeibi” și baterii de ceas, tocilarii, vanzatorii de țigari netimbrate și ceilalți comercianți de marunțișuri care se afla de obicei in zona, nu mai sunt de gasit. La ultimul etaj al pieței, circa 30 de turiști germani asculta atenți prezentarile despre producatori autohtoni și pastrarea tradițiilor romanești. Primesc paine cu sare și sunt invitați pe terasa „food-court-ului” din Iosefin, unde sunt primiți… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

