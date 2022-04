Piața investițiilor imobiliare din România încă poate depăși 1 miliard de euro în 2022 Nivelul ridicat de activitate din piața investițiilor imobiliare in prima parte a acestui an indica faptul ca volumul total al investițiilor in Romania ar putea depași 1 miliard de euro in 2022, potrivit consultanților Colliers. Numai cateva tranzacții de mare anvergura, in stadii destul de avansate – despre care consultanții Colliers prevad cu un grad destul de ridicat de certitudine ca se vor incheia in 2022 – pot genera un volum de peste 600 de milioane de euro. Totuși, razboiul din Ucraina a inceput sa afecteze intr-o oarecare masura economia locala, prin anumite intarzieri sau ingrijorari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

