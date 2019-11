Piața intrazilnică de energie a fost cuplată cu alte 20 de țări europene OPCOM (bursa energiei) a lansat miercuri funcționarea în regim cuplat a pieței intrazilnice de energie electrica din România cu piețele din alte 20 de țari participante la un proiect european de introducere a tranzacționarii transfrontaliere pan-europene, se arata într-un comunicat de presa.



Potrivit acestuia, la cinci ani de la lansarea cuplarii pietelor de energie electrica pentru ziua urmatoare din România, Ungaria, Republica Ceha și Slovacia, a fost lansata funcționarea în regim cuplat a pieței intrazilnice. Cele 20 de țari sunt Bulgaria, Ungaria, Croatia,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

