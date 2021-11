Stiri pe aceeasi tema

- Albiile raurilor pot fi securizate și prin vegetație, nu doar prin betonare, atrag atenția activiștii de mediu. Cum alegem intre soluțiile verzi și soluțiile gri de amenajare a raurilor care ne traverseaza orașele și satele? Daca optam pentru a avea vegetație pe maluri, ne apara aceasta de riscul la…

- Senatorul PSD Ion Mocioalca, presedintele PSD Caras Severin, ii inalta ode lui Sorin Grindeanu, despre care sustine ca „reprezinta cea mai buna solutie pentru Ministerul Transporturilor”. „Faptul ca un om cu CV-ul si experienta sa vine sa ajute intr-un moment greu este de aplaudat”, sustine Mocioalca.…

- ”Bento – Intellectually Curious, companie antreprenoriala romaneasca, specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software si furnizarea de servicii de infrastructura IT si Cloud, anunta intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Compania are in plan ca actiunile sale,…

- „In momentul de fata, pe mine ma intereseaza sa gasim o solutie pentru Romania, o solutie de guvernare. Pozitia mea publica a fost foarte clara, nu cred ca exista o alta sansa de a forma un Guvern onorabil si benefic pentru Romania decat prin refacerea coalitiei de guvernare.Daca colegii mei vor persista…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban afirma ca nu a discutat, deocamdata, cu parlamentarii care il sustin despre o eventuala demisie in bloc din partid. “Daca colegii mei vor persista in speranta absurda de a obtine voturile PSD-ului la investirea unui Guvern minoritar, evident ca exista posibilitatea…

- Nordis Group a devenit tot mai activ in ultima perioada pe piața imobiliara, in condițiile in care și-a intensificat activitatea de dezvoltare, aducand in Romania un nou model de business și de dezvoltare imobiliara care imbina componenta rezidențiala...

- Liberalizarea prețurilor ar trebui sa faca bine, nu rau! O piața libera, in care prețurile se formeaza corect, concurențial, produce efecte pozitive și pentru cei care cumpara și pentru cei care vand. Dintre toate statele din regiune, guvernele Romaniei au fost cele mai leneșe in a transforma economia…

- Tinerii fara experiența în munca au intensificat cautarile de job-uri în vara anului 2021, nivelul aplicarilor la poziții destinate începatorilor ajungând la 44% din numarul total de aplicari pe platforma româneasca de rectrutare BestJobs, care a identificat și domeniile…