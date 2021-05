Piața imobiliară în 2021. Câștiguri pentru piața rezidențială și cea industrială, incertitudini pentru sectorul birourilor Piata imobiliara a inregistrat o creștere de 32% a investițiilor, cele mai mari tranzacții de terenuri au cumulat peste 220 milioane de euro, segmentul de office așteapta anul acesta ivrarea a peste 230.000 de noi mp, sectorul industrial a realizat o creștere de 60% a inchirierilor fața de anul precedent, iar rezidențialul a notat o sporire de pana la 20% a prețurilor pentru locuințele de lux, se arata in raportul anual al Crosspoint Real Estate. Cu un aport de 6,6% la formarea PIB, sectorul construcțiilor nu numai ca a supraviețuit loviturii date de epidemia globala, dar a inregistrat și o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

