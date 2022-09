Stiri pe aceeasi tema

- Experții in imobiliare vin cu o veste buna pentru cei care vor sa iși cumpere un apartament in Cluj-Napoca: piața imobiliara stagneaza la inceput de septembrie. Vezi care sunt cele mai cautate zone și la ce prețuri se vand locuințele.

- Peste 5.000 de locuințe au fost vandute in județul Cluj in primele șase luni ale anului, in scadere cu 11% fața de anul trecut, arata datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI).

- Pretul mediu de tranzactionare a locuintelor a depasit 100.000 de euro in semestrul 1 din acest an, inregistrand o crestere cu aproximativ 10% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata compania RE/MAX Romania, parte a grupului mondial de real-estate si franciza numarul 1 la nivel global…

- Criza iși face simțita prezența tot mai puternic, in Romania. Piața imobiliara a intrat deja pe o traiectorie de scadere, iar pe fondul inflației galopante, al creșterii imense a taxarii și a inaspririi condițiilor de acordare a creditelor anunțata de Banca Naționala, o noua prabușire, precum cea…

- Dezvoltatorul imobiliar chinez Ronshine China Holdings a ratat plata dobanzilor pentru doua emisiuni de obligatiuni care ajung la maturitate in iunie 2023 si decembrie 2023, in valoare totala de 27,9 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai recenta lovitura pentru piata imobiliara din China aflata…

- Compania Airbnb a anunțat marți ca va face permanenta interdicția privind petrecerile in locuințele listate pe platforma sa, dupa ce a inregistrat o scadere brusca a plingerilor privind adunarile neautorizate de cind interdicția a fost pusa in aplicare in august 2020. Compania a anunțat ca a vazut o…

- Cererea pe piața imobiliara a scazut. Cand s-ar putea ieftini locuințele. Ce se intampla cu construcțiile Piața imobiliara din Romania se afla in scadere. Ratele, inflația și creșterile prețurilor influențeaza negativ decizia de cumparare a romanilor. Și unii din dezvoltatori au oprit lucrarile pe…

- Romanii se gandesc de doua ori inainte de a cumpara o locuința. Ratele din ce in ce mai mari, inflația și creșterea prețurilor ii fac sa mai aștepte. De cealalta parte, și unii constructori au oprit lucrarile pe șantiere.