Piața imobiliară din România dă semne puternice de încetinire. Merită să îți cumperi acum o locuință cu credit ipotecar? Piața imobiliara din Romania da semne puternice de incetinire. Daca la nivelul volumului de credite ipotecare situația ar parea sa se fi imbunatațit puțin fața de primul semestru, in marile centre urbane tranzacțiile imobiliare au scazut cu pana la 30%. Pe fondul diminuarii puterii de cumparare a populației, a dobanzilor ridicate la imprumut și al declinului economic general provocat de inflație și de creșterile de taxe care se anunța in aceasta toamna, oamenii au devenit mai chibzuiți cu banii și cu perspectivele lor de indatorare. Cu toate acestea, prețurile la locuințe au inceput sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

