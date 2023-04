FMI atrage atentia: Europa se va confrunta cu o corectie „dezordonata” a preturilor locuintelor, intr-o perioada in care regiunea se lupta sa reduca inflatia. Se pare ca o criza in piata imobiliara pandeste la colt, in mai multe tari europene. acest declin s-ar putea accelera semnificativ pe masura ce bancile centrale vor majora ratele dobanzilor […] The post Piata imobiliara a Europei se va prabusi in gol? Ce inseamna "corectarea preturilor", anuntata de FMI first appeared on Ziarul National .