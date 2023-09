Piața imobiliară a crescut din nou în pragul toamnei. Orașul care și-a bătut propriile recorduri la prețul apartamentelor și chirii In luna august 2023, prețul pe metru patrat solicitat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 3% fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, in medie, cu 5%, conform celor mai recente date ale unui sondaj realizat de o platforma de anunțuri imobiliare romaneasca. Cu toate ca, global, romanii se arata mai sceptici in fața contractarii de noi imprumuturi, prețurile pe metru patrat ale locuințelor din marile orașe din țara a inregistrat o creștere tipica lunilor august și septembrie. Deși in urma cu cateva luni prognoza reprezentanților… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In primul semestru din 2023 au fost acordate credite ipotecare in valoare de 2,54 de miliarde de euro, in crestere cu 10,2% comparativ cu perioada similara din 2022”, conform unui raport realizat de SVN Romania | Credit & Financial Solutions, compania de consultanta financiara si creditare ipotecara…

- ”In primul semestru din 2023 au fost acordate credite ipotecare in valoare de 2,54 de miliarde de euro, in crestere cu 10,2% comparativ cu perioada similara din 2022”, conform unui raport realizat de SVN Romania | Credit & Financial Solutions, compania de consultanta financiara si creditare ipotecara…

- Ministerul Dezvoltarii anunța ca se efectueaza lucrari de cadastru, gratuit pentru cetațeni, in peste 80% dintre localitațile din Romania. Citește și: Adolescenta de 17 ani, impușcata in cap de fratele ei Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), instituție publica in subordinea…

- Prețurile pe metru patrat au crescut cu 5% in medie, pentru apartamentele de vanzare, fața de aceeași perioada a anului trecut. In luna iulie a.c, prețul pe metru patrat solicitat pentru vanzarea apartamentelor noi a crescut cu 4% fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor…

- Prețurile pe metru patrat au crescut cu 3%, in medie, pentru apartamentele de vanzare, fața de aceeași perioada a anului trecut.In luna iunie a.c, prețul pe metru patrat solicitat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 2% fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor…

- Piața imobiliara este intr-un declin, iar cei care stau in chirie se felicita. Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliara arata ca in primele șase luni ale acestui an, numarul tranzacțiilor a scazut cu 20% fața de aceeași perioada din 2022.Astfel, in prima jumatate a anului s-au vandut in Romania…

- Am intrebat mai mulți antreprenori cu afaceri in imobiliare de ce nu exista Craiova in topurile care se realizeaza la nivel național privind evoluția tranzacțiilor imobiliare. Ni s-a raspuns ca nu are relevanța la nivel național, din cauza numarului mic de tranzacții care se perfecteaza in aceasta zona…

- In ultima perioada, piața bancara s-a confruntat cu mai multe oscilații cu privire la modificarea semnificativa a dobanzilor fixe, dar și a celor variabile. Dupa o perioada de incertitudine, in care dobanzile pareau ca sunt doar in creștere, specialiștii au constatat ca sectorul bancar a inceput sa…