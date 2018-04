Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6569 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins miercuri, in contextul in care si alte monede din regiune s-au depreciat in raport cu euro.Miercuri, euro a crescut la 4,6557 lei. Joi, leul s-a depreciat…

- Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut in Romania, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui comunicat al unui producator de tigari remis miercuri AGERPRES . Peste…

- SC Stely Metal SRL, controlata de asociatul unic Mihai Carabas, construieste un imobil pe strada Liviu Rebreanu nr. 39 din municipiul Constanta. Municipiul Constanta a emis, pe data de 9 martie, Autorizatia de construire nr. 269, care consta in "Construire imobil P 3e locuinte colective 32 de apartamente,…

- Mișcarea spectaculoasa pe piața bancara. Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a hotarât rascumpararea unui numar de 10 milioane de actiuni, la un pret minim egal cu cel de piata din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 3,5

- Mio Technology, parte a companiei MiTAC International Corp., a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de 2,2 milioane de euro în România, în stagnare fața de 2016. Pe segmentul de camere video auto, Mio Technology a avut o cota de piața în creștere cu…

- Procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineața la sediile mai multor companii de medicamente din București. Potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3, aceste percheziții au legatura cu medicul Mihai Lucan, care ar fi primit anumite sume de bani din sponsorizari din partea acestor firme.…

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…